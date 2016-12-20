王力宏演出遭袭 微博回应称：我真的没事

王力宏腹部遭袭击
王力宏微博回应
腾讯娱乐讯 12月17日，王力宏在南京某商演中压轴献唱，却遭到歌迷“袭击”。在场的歌迷指王力宏在演唱时，忽然有观众往台上丢矿泉水瓶，且水瓶正中王力宏的腹部。12月20日凌晨，王力宏在微博上回应此事：“谢谢大家的关心，我真的没事！而且无论如何，我都会继续认真的对待每次的演出，每次的舞台，每次与你们相约的珍贵时刻。”
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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