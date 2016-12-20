主播裸播平台被查 女主播粉红色吊带抚弄胸部(组图)

新闻摘要： 近日一则主播裸播平台被查的新闻引发关注。深夜，一个女性在某直播平台的直播间内搔首弄姿，连连发出喘息声，并不时用低俗的言语挑逗观众。

网络配图

近日一则主播裸播平台被查的新闻引发关注。深夜，一个女性在某直播平台的直播间内搔首弄姿，连连发出喘息声，并不时用低俗的言语挑逗观众。有看客立马打赏，随后有观众提出更加露骨的要求，同看直播的其他观众也连连叫好。12月初，在一款名为“LOLO直播”的手机直播平台上，这样的人肉表演异常火爆，同时在线的数十个直播间中，难见到一场“正常直播”。一个直播间的观看者少则两三千，多则两三万人。

目前，这个制作、传播淫秽物品牟利的犯罪团伙已被打掉，12月10日，该款直播软件上线10天后，被广东中山市警方查封，该平台短短10天内完成交易5万笔，涉案金额达130万元。

12月6日，LOLO直播的一个频道中，女主播穿着粉红色的低领吊带睡衣，在镜头前抚弄着胸部，不断引诱正在观看的2000多名观众。

“快脱啊！”有观众显得急不可耐，和主播互动着。左上角观看直播的人数在以每秒二三十个的速度增长。

有人一连串打赏了10个黄瓜礼物，在充值平台上，10个黄瓜换算过来价值1元钱。主播并不为其所动，只是说了几句谢谢。

很快，有人赠出一款跑车礼物，约合人民币300元，女主播见状十分开心，将肩带脱下，露出上身，引得观众们疯狂点赞。

直播画面里，一行绿色的系统提示语挂在显要位置：“我们提倡绿色直播间，头像或直播内容含吸烟、低俗、引诱、暴露等都会被封停账号，网警24小时在线巡查”。

而实际上，在该平台要找到一个穿着正常的女主播，并非易事。打开软件首页，相继排列的主播封面图即为穿着暴露的淫秽图片，而上述的“上身秀”在这家直播平台只能算是小尺度表演。直播间内，有的女主播甚至穿着裸露私处的情趣服装大胆表演。

另一个直播间，女子穿着暴露，一边的男子同样催着礼物，“我们开个房就要200多，总得让我们赚回来吧。”

在其他直播平台，女主播们的打扮精致，多通过唱歌跳舞聊天等方式赚取观众们的礼物，而在LOLO直播中，主播们播出环境随意，甚至能看到一个房间内有多名穿着暴露的女主播各自直播。

“就靠露赚钱，露得多就赚得多。”一名主播透露，之前在其他直播平台，因为长相和才艺一般，一天只能赚到几十元打赏，而在露骨的“裸播”，一天能赚几百块钱，多的时候能赚到上千元。“裸播”虽然赚得多，但仍有被封号的风险，一旦被封号，观众们打赏的礼物也无法提现，她说，能不能提现全是平台说了算，所以只靠打赏赚的收入并不稳定。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]