《凤囚凰》男女主均被换角 关晓彤代替杨蓉成新女主

新闻摘要： 12月19日，于正发布微博，疑似有感此前盛传《凤囚凰》杨蓉角色被换事件

杨蓉

12月19日，于正发布微博，疑似有感此前盛传《凤囚凰》杨蓉角色被换事件，于正在微博中说道：“努力和尽力是唯一可以去做的事，所有好事坏事都不会太久。”随后又表示：“得也好，失也罢，想通了也不就那么回事？人生岂能尽如人意！”

近日，有爆料称电视剧《凤囚凰》男女主角均被换角，对此，于正回应称，因版权快到期，资方催促尽快拍摄，但杨蓉需要宣传其他作品而档期不合，换角也是无奈之举。12月18日晚，杨蓉疑似对换角作出回应，称：“想说点什么，但又不知道说什么。”

[责任编辑： 刘洁源（见习）]