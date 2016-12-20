贾静雯晒全家福秀恩爱

贾静雯育有两女，日前宣布怀第三胎
新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，贾静雯和老公修杰楷结婚后，育有宝贝女儿咘咘，一家人生活幸福美满、羡煞众人。她近日接受访问时，谈到经营婚姻的方法，必须两个人不停地沟通，一起携手渡过才可以，而现在就很美好，完全不担心会有问题。
据报道，贾静雯经营婚姻的方式，就是有事情当下就要说出口，靠这个好办法维持感情：“我很怕没有沟通、没有站在对方立场想。”她认为当一家人都是以自我为出发点，矛盾就会开始产生，接下来就得花更大的力气去弥补跟解释。
贾静雯对修杰楷有十足的信心，因为老公每天回家就陪女儿玩：“我都不担心小三出现，家里就充满了小三小四。”
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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