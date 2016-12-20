谢霆锋负责王菲演唱会VR技术 为女友亲力亲为做准备

新闻摘要： 天后王菲12月30日在上海举行唯一一场《王菲幻乐一场2016演唱会》，破天荒由男友谢霆锋任集团大中华区主席的“数字王国”提供VR全景直播拍摄。

谢霆锋现身工作室监督

新浪娱乐讯 据香港媒体报道，天后王菲12月30日在上海举行唯一一场《王菲幻乐一场2016演唱会》，破天荒由男友谢霆锋任集团大中华区主席的“数字王国”提供VR全景直播拍摄。

演唱会还有两星期就举行，19日“数字王国”的社交网站上传了新短片，片中一名神秘人现身工作室，亲自监督团队进度，务求当晚演唱会的VR直播能够完美进行。虽然神秘人没露出正面，但相信就是霆锋本人，为了女友当然要亲力亲为去做最后准备。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]