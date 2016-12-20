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卓伟承认刘恺威王鸥剧本门系炒作 为逼杨幂承认离婚

2016-12-20 10:29 [来源： 国际在线 ]

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　　据国际在线报道，刘恺威王鸥剧本门事件已经过去了一个多月，本来话题热度已经随着时间渐渐淡去了，然而这两天卓伟突然上了一档节目跳出来曝料称：这次是自己错了，他的目的并不是想说刘恺威出轨，而是为逼迫杨幂承认已经离婚的事实。只是卓伟没想到的是，他这招敲山震虎的伎俩没能奏效，还被杨幂刘恺威联手打了一巴掌，估计在经历这次失败后，卓伟今后是不太会在这件事上轻举妄动了。

　　前两天，卓伟在上一档节目时公开承认这次爆料刘恺威王鸥深夜对剧本是自己做错了，他的最终目的并不是真的认为刘恺威出轨了，而是想通过出轨这个新闻来逼迫刘恺威承认自己和杨幂早就已经离婚的事实。卓伟这话里的意思似乎就是，刘恺威并不是真的出轨，只是在正常的恋爱。

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[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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