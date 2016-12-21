卓伟否认做局刘恺威:杨幂夫妇婚姻真相最终将会揭晓

新闻摘要： 12月20日，有媒体爆料卓伟在一档节目时公开承认这次爆料刘恺威王鸥深夜对剧本是自己做错了，他的目的并不是想说刘恺威出轨，而是拿此事为引子，来逼迫杨幂承认早就已经离婚的事实。

卓伟否认做局刘恺威

搜狐娱乐讯 12月20日，有媒体爆料卓伟在一档节目时公开承认这次爆料刘恺威王鸥深夜对剧本是自己做错了，他的目的并不是想说刘恺威出轨，而是拿此事为引子，来逼迫杨幂承认早就已经离婚的事实。

搜狐娱乐第一时间联系到了卓伟，谈及此事，他本人颇为委屈表示，“这件事是我前不久参加某网站演讲举的一个例子，我演讲的题目是《娱乐新闻报道背后的人性》，我从没说过报道刘恺威出轨王鸥这件事是错的。”此外，针对一些网友认为卓伟不该插手明星家务事，卓伟也霸气回应，“我们力图还原事实真相，不想看可以选择不看。”

公开演讲遭刻意抹黑必要时将采取法律手段

对于报错“出轨门”事件，卓伟也在微博上公开发表个人声明：我从来没有说过爆料刘恺威王鸥克拉玛依幽会的新闻错了，我们坚持新闻原则报道事实真相做得非常对，爆得非常好，演讲视频一搜即得，敬请大家查看，真伪自明，个别营销号出于阴暗目的和个人私利刻意捏造只能沦为笑柄。

卓伟向搜狐娱乐解释称，“上周我去某网站做了一个演讲《娱乐新闻报道背后的人性》，其中举了两个例子，一个是刘恺威王鸥这件事，另一个是张靓颖和她母亲，我这个人敢作敢当，但没说的话我也绝不会承认。”在卓伟看来，这件事是有心人刻意捏造、抹黑，“从前也有很多营销号在网络上制造一些谣言，我没有理会。但这次我在公开场合说的话也被故意歪曲，针对这种手段，我觉得应该拿起法律武器了，不能再听之任之。”

会持续跟进相关事件直到将谎言戳破

因近期接连爆出猛料，卓伟也遭到一些非议，有网友认为这种做法是在插手明星的家务事。卓伟则霸气回应，不喜欢可以不看，没人要求你看。“他们是公众人物，是明星，身上有商品的属性，公众知情权里面有很重要的一项内容，公众对他们消费的商品有知情权，我们对他们进行报道包括他们的生活，我觉得是媒体应该做的事情，也是娱乐新闻报道重要的一项内容。不喜欢的人可以不看，也没有人要求他去看。如果我们侵犯到了隐私，任何人都可以拿起法律武器维权。”

最后，谈到越来越扑朔迷离的杨幂、刘恺威离婚传闻，卓伟意味深长表示，“肯定会继续跟进，寻找新闻线索进行求证，一直到把谎言戳破，这也是同行、网友们愿意看到的。”

[责任编辑： 刘洁源（见习）]