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王力宏方寻找袭击粉丝:自称妻子并相恋5年 骚扰多次

2016-12-21 09:29 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　袭击王力宏粉丝

　　袭击王力宏粉丝

　　新浪娱乐讯 12月17日，王力宏在南京某商演中压轴献唱，却遭到歌迷“袭击”，也引发网友关注。12月19日，王力宏工作室通过微博晒出袭击者多次露面在王力宏出现的地方，进行言语攻击的资料，称该女子一直幻想是王力宏妻子，多次对其骚扰、攻击。

　　12月19日，王力宏工作室通过微博晒出袭击者多次露面在王力宏出现的地方，进行言语攻击的视频资料，并称：“谢谢大家对2哥王力宏的关心！多年来，高瑞霞女士不断骚扰2哥与家人，每次出现都试图攻击他。工作人员阻挡时都会因此而受伤。昨天很遗憾没能保护好在台上的2哥，不幸中的大幸是2哥无大碍。请看以下的高瑞霞骚扰王力宏剪辑视频。如有看到她，请亲们帮忙通知现场保全或私信谢谢。 ”

　　从曝光的视频看，此女子多次在公众场合高呼是王力宏妻子，表示在一起五年了，并问话为什么不敢面对她，还试图攻击王力宏，都被工作人员拦下。网友看到视频后，留言评论“不疯魔不成活！”(我是弥尔)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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