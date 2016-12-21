黄晓明诉网友侵犯名誉权一案宣判 获得赔偿6万多元

新闻摘要： 12月20日，黄晓明起诉微博用户侵犯名誉权一案在北京海淀法院一审宣判，黄晓明胜诉，法院责令涉事微博用户袁某向黄晓明赔礼道歉，并赔偿精神损害抚慰金3万元，加上维权合理支出，共计6万多元。

黄晓明

新浪娱乐讯 12月20日，黄晓明起诉微博用户侵犯名誉权一案在北京海淀法院一审宣判，黄晓明胜诉，法院责令涉事微博用户袁某向黄晓明赔礼道歉，并赔偿精神损害抚慰金3万元，加上维权合理支出，共计6万多元。北京海淀法院在其官方微博发文，黄晓明本人转发，称“只希望这个世界多一些善意”。

据悉，2016年4月7日，微博用户袁某在其账号“EC品牌观察”上登载博文，借用网上热火的“江南皮革厂“的段子，直指黄晓明“吃喝嫖赌”、“欠下了3.5个亿，带着他的baby跑了”，并称黄晓明是“王八蛋老板”，暗示黄晓明和其代言的“东虹桥金融在线”兑付危机有关系。该微博一经发出得到大量转发，包括“东虹桥金融在线”和黄晓明工作室都发布声明，称黄晓明除了为该公司“贷你圆梦”项目共同宣传外，并不存在任何投资关系。

北京海淀法院审理后认为，“黄晓明系我国知名青年演员，在社会上获得了良好的公众形象和名誉”，认定袁某的行为具有“显而易见的诽谤意义和侮辱意义”，并且，袁某对其所有指控并未能提交相应证据证明其传播信息属实。因此，法院判定袁某的行为构成侵权，责令其向黄晓明赔礼道歉，并赔偿精神损害抚慰金3万元，加上维权合理支出31524元，共计6万多元。

20日宣判后，北京海淀法院在其官微上发文，黄晓明工作室和黄晓明本人先后转发，称“对于事实，法律终会予以公证。只希望这个世界多一些善意。”(安东/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]