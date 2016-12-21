秦俊杰任交通安全形象大使 称将以身作则呼吁正能量

新闻摘要： 上午，道路交通安全形象大使授权仪式在北京举办，秦俊杰现身发布会，并获得由公安部交通管理局颁布的荣誉证书，以及中国道路交通安全协会授予的“道路交通安全形象大使”殊荣。

今天上午，道路交通安全形象大使授权仪式在北京举办，秦俊杰现身发布会，并获得由公安部交通管理局颁布的荣誉证书，以及中国道路交通安全协会授予的“道路交通安全形象大使”殊荣。当天，秦俊杰发表获奖感言表示“非常感谢公安部交通管理局和中国道路交通安全协会的信任，颁发这个荣誉给我，我会以身作则，希望大家能够安全出行，遵守交通规则”。

活动现场主持人与秦俊杰互动，测试他对交通安全标识的熟悉程度，秦俊杰对答如流，并透露自己曾经在驾照考试中高分通过。作为5年驾龄的“老司机”，秦俊杰笑称，由于经常拍戏的缘故很少开车，所以车技不是特别娴熟。

今年《青云志》中曾书书一角令秦俊杰受到广大观众的关注和喜爱，在采访中，秦俊杰表示“能力越大，责任越大”。此次担任道路交通安全形象大使，秦俊杰现身说法，透露了自己曾被酒驾司机撞到过，因此对交通安全十分谨慎，而自己也会努力为传播交通安全法规贡献出自己的一份力量。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]