吴敏霞不排斥进军娱乐圈：未接触过不否定愿多尝试

新闻摘要： 12月20日晚，一场主题为“敏行”的吴敏霞退役答谢酒会在水立方举行。不见煽情的泪水，有的是美食佳酿，有的是领队、队友、好友和媒体的祝福……就此，吴敏霞生活的新篇章正式开启。

吴敏霞

12月20日晚，一场主题为“敏行”的吴敏霞退役答谢酒会在水立方举行。不见煽情的泪水，有的是美食佳酿，有的是领队、队友、好友和媒体的祝福……就此，吴敏霞生活的新篇章正式开启。

只是对于接下来的打算，吴敏霞没有给出明确的答复：“现在刚刚宣布完褪去国家队成员的这种身份，可能这段时间还需要一个调整期，让自己真正去做决定，接下来肯定是希望有更多的尝试。期望自己每一天都是健康快乐的，也希望父母是健康快乐的，这是我未来每一天里最重要的一个希望。自己的话，并不打算像过去那样，那么辛苦地去专注于某一件事情，除非真的有像跳水那样让我有兴趣，有动力去做的事情，那么我相信自己也能够专注地把它做好。”

被问到是否会效仿前辈田亮那样向娱乐圈进军，或者像陈一冰那样去创业？对此，吴敏霞并不排斥：“之前都没有接触过，所以不能就去否定，就说自己不喜欢干这件事。我觉得什么事情都是通过尝试，然后找到自己喜欢的。还是要看个人的兴趣，如果之后我有兴趣了我也有可能去做，但是现在的话还是要去多尝试。”

值得一提的是，酒会现场播放的VCR中，不少跳水队友纷纷送上祝福，但没有前辈诸如郭晶晶的身影。作为同时代的选手，即是对手又是搭档的身份，让外界对两人的关系津津乐道。但其实私底下郭晶晶和吴敏霞感情很好，她还曾担任郭晶晶的伴娘。

“知道我要坚持去里约后，她会跟我说你还在跳呀，就是很好的姐妹的感情。特别感谢她，在我们搭档的几年时间，正是因为她陪伴我让我有更多的安全感，让我的进步才会那么快。虽然今天(VCR)里没有她，她也比较忙，但我相信她从内心还是会祝福我，至于更早之前的前辈，他们的精神已经传达到我了。”吴敏霞笑着回应新浪体育的提问。(何霞)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]