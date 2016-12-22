六小龄童在宁波遇反复别车 微博发声：请交警核实

新闻摘要： 12月19日晚6点29分，微博网友@光影先生1981爆料，大圣座驾在宁波遭遇疯狂“别车”！

12月19日晚6点29分，微博网友@光影先生1981爆料，大圣座驾在宁波遭遇疯狂“别车”！

微博是这样写的：今天傍晚5点50分左右，我和六小龄童老师在宁波外景地拍电影，收工回去的路上，一辆车牌号为浙B×××PG的车不知何原因一直在别我们的车，进行危险驾驶，希望有关部门调查核实后给我们一个明确合理的解释，杜绝这种道路危险驾驶的存在。将此事引起重视，依法依规，作出结果后请回复！

有辆车老是在前面骚扰 六小龄童遭遇惊魂一刻

记者连夜行动，联系上这位网友，他是上海六小龄童艺术馆首席摄影师张克强。

张克强告诉记者，六小龄童正在宁波拍摄电影《财迷》，拍完电影回去的路上，遭遇了惊魂一刻。

当时车上有三个人，他和六小龄童，还有司机师傅。

一开始，两人在闲聊，突然车子一个急刹车，于是他们就询问，“司机师傅，怎么回事？”

司机说，有辆车一直在别我们的车。

张克强随后就转移到副驾驶座，看看车况。发现真的有一辆黑色轿车斜插到车子前面，停了一下，然后加速，又停下，又开动……

频繁刹车，频繁启动，微博图上的红色尾灯，就是当时的刹车截图。

张克强说，看到这一反常的情况，他用手机摄录了全程，微博上的照片都是当时的视频截图。

不过，看到车上的人在摄录，那辆黑色的轿车很快就跑了。

幸好，视频上记录了那辆车的车牌——浙B×××PG，是一辆日系车。

六小龄童平安回到住地 他请大家放心

微博发出后，猴哥的这一遭遇，引发了网友们的热议。

网友@某人的时光轴说，你个小妖精，敢挑衅大圣，叫如来收了你！

网友@小一博他爹，正常情况分析，有可能你们的车在不知情或非故意状态下别了那辆车，而引发的前车报复行为，俗称怒路症。与乘车人员身份无关。

网友@布丁WYM：大圣没把金箍棒亮出来，算他命大。

不过，网友们最关注的，还是六小龄童等人的安全。

晚上7点14分，@六小龄童的个人微博也更新了最新情况：我已平安回到住地，敬请大家放心，也希望宁波有关部门能尽快核实此事，依法依规做出处理决定，愿所有的司机朋友能平安快乐、安全驾驶。

根据图上的信息，别车的位置就在鄞州区万达附近，傍晚时分，正是车流量的高峰期。

记者注意到，猴哥转发微博后，宁波交警的官方微博也在评论中留言，“请告知车辆违法具体路段，并私信告知您的联系方式，以便我们了解相关情况，通知辖区大队进行核查。

昨天，记者也咨询了交警部门，对方表示，事件仍在进一步调查中。而在截稿前，本报记者也短信联系上了六小龄童本人，他感谢记者对于此事的关注，说事情正在核实沟通中。（记者 邹洪珊 吴晓鹏）

[责任编辑： 刘洁源（见习）]