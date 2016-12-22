一年一度国剧盛典又来了 今年明星嘉宾名单都有谁？

新闻摘要： 12月20日，安徽卫视2016《国剧盛典》在北京录制，一年一度的国剧盛典又来了，你期待哪些明星？

据悉，12月20日，安徽卫视2016《国剧盛典》在北京录制，一年一度的国剧盛典又来了，你期待哪些明星？

录制现场群星璀璨，而两周前刚公开恋情的“晋嫣”更在戏外甜蜜合体，为国剧盛典带来开场秀。当被问到两人何时准备结婚，唐嫣笑答：“随缘随缘。”而罗晋则一旁表示要“水到渠成。”

李易峰镶红边西服帅气，吴磊一身花衣潮范儿，陈乔恩露腰裙俏皮，宋茜深V超性感，陈学冬眼镜斯文，杨紫、毛晓彤露香肩，张若昀西装笔挺……

据悉，李易峰、唐嫣、罗晋、吴奇隆、黄轩、杨紫、吴磊、宋茜、陈乔恩、张歆艺、马伊琍、蒋雯丽、陈建斌、陈学冬、颖儿、张若昀、马苏、高云翔、尹正、毛晓彤、吴建豪、阚清子、严屹宽、杜若溪等数十位剧星亮相开幕红毯。

而除了这些明星，网上也曝光了2016国剧盛典明星嘉宾名单：

陈龙、章龄之、麦迪娜、成毅、陈钰琪、于小彤、蒋依依、SWIN组合、SNH48、宋茜、马伊琍、陈乔恩、杨紫、郁可唯、罗晋、唐嫣、马苏、焦俊艳、李易峰、张若昀、尹正、吴奇隆、吴磊、华晨宇、吴建豪、于小彤、高以翔、陈学冬、颖儿、霍尊、张碧晨、陈建斌、严屹宽、杜若溪、韩磊、张再新、卢奇、刘劲、王伍福、朱宏嘉、李健、李荣浩、高云翔、郑晓龙、阚清子、游本昌。

看看你的偶像在里面吗？

往年，《国剧盛典》评选奖项分为三大类共计约30个小项，依据电视收视率和影响力打分评出，其中专业奖由各地电视台购片部负责人打分，网络奖由网络流量和网友共同决定，组委会奖由专家和评委会成员评出。

专业奖有：最佳男女主演奖、最佳男女配角奖、最佳新人奖等个人荧幕奖项，以及最佳导演奖、最佳制片人奖、最佳编剧奖、十佳电视剧等幕后奖项。

组委会奖有：终身成就奖、媒体特别推荐奖、公益慈善奖、飞跃奖、电视剧风云大奖、最佳海外引进剧奖、安徽卫视剧行风潮奖。

网络人气奖由新浪网投票产生，根据一年中在网络上热播的电视剧收看流量作为指标。包含网络最受欢迎男女主角、最受欢迎荧幕情侣等。

不过，今年的《国剧盛典》摒弃以往的奖项设置，不设奖项、奖杯，没有颁奖环节，整场录制只有致敬和欣赏，着力打造2016年国产电视剧的“致敬之夜”。

2016《国剧盛典》主题为”国剧当道致敬匠心”，核心是“致敬”和“匠心”。录制现场，游本昌(济公扮演者)、王伍福(朱德特型演员)等老一辈“匠心”表演艺术家携时下电视剧中坚力量，老、中、青三代影视匠人欢聚一堂，回顾2016，共迎2017。

此外，《芈月传》、《麻雀》、《锦绣未央》、《守婚如玉》、《欢乐颂》、《小别离》、《长征大会师》等年度热门剧剧组均莅临现场。

据悉，安徽卫视2016《国剧盛典》将于2017年1月1日晚7点半播出，敬请期待！

[责任编辑： 刘洁源（见习）]