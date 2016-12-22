鸡年春晚沈腾回归 刘谦第五次"见证奇迹"

鸡年春晚沈腾回归刘谦第五次"见证奇迹"
他曾四度登上央视春晚舞台，他的魔术被观众称为“奇迹”，2017鸡年央视春晚刘谦将再度回归。
今天，距离央视春晚直播还有37天，《法制晚报》记者独家获悉“魔术师刘谦将加盟2017鸡年央视春晚”。据春晚知情人士透露：刘谦将舍弃近景魔术，表演情景魔术。此外，本周还将进行一次“语言类节目审查”，开心麻花团队沈腾将回归。
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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