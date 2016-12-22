55岁哈林再当爸爸 爱妻张嘉欣:不管男孩女孩都很好

新闻摘要： 据台湾媒体12月22日报道，55岁的庾澄庆(哈林)与41岁的民视主播张嘉欣结婚后被曝造人成功，据传张嘉欣已怀孕三个月，将在明年生鸡宝宝，替“小哈利”再添弟弟或妹妹。

张嘉欣低调谈孕事

哈林(右)会花时间陪伴儿子小哈利

新浪娱乐讯 据台湾媒体12月22日报道，55岁的庾澄庆(哈林)与41岁的民视主播张嘉欣结婚后被曝造人成功，据传张嘉欣已怀孕三个月，将在明年生鸡宝宝，替“小哈利”再添弟弟或妹妹。哈林经纪人仅表示：“我没听说，不知道耶！谢谢大家关心！”张嘉欣昨在办公室则微笑说谢谢，也表示：“男孩女孩都好。”语气洋溢着满满幸福。

张嘉欣21日下午进民视播报新闻，她穿着连身红色套装，看来相当喜气，脸上挂着笑容说：“这是造型师搭配的啦！”她身材仍苗条纤瘦，看不出已有3个月身孕，面对媒体祝贺她即将当妈妈，她回说“谢谢”，至于会不会害喜？她面露娇羞，表示自己身体状态还不错，没有害喜的情况，她的姐姐也有小孩，所以可以请教姐姐和身边有小孩的朋友，她也在看一些育儿方面的书，对育儿一事充满期待。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]