陈乔恩王凯恋情或坐实 双方父母被曝在武汉连聚3天

新闻摘要： 12月21日下午，有媒体曝出近日在《放弃我抓紧我》里配合默契的王凯与陈乔恩，二人疑似已经相恋。据爆料，陈乔恩于近日现身武汉机场，奔赴一酒店与王凯的父母与亲戚们见面。不仅陈乔恩本人陪王凯父母用餐，就连陈乔恩的父母也来到武汉，与王凯父母相聊甚欢，一副老朋友的样子。

陈乔恩、王凯剧照

陈乔恩、王凯剧照

新浪娱乐讯 12月21日下午，有媒体曝出近日在《放弃我抓紧我》里配合默契的王凯与陈乔恩，二人疑似已经相恋。据爆料，陈乔恩于近日现身武汉机场，奔赴一酒店与王凯的父母与亲戚们见面。不仅陈乔恩本人陪王凯父母用餐，就连陈乔恩的父母也来到武汉，与王凯父母相聊甚欢，一副老朋友的样子。

据媒体拍摄的视频，陈乔恩带父母在武汉呆了3天，除了与王凯父母聚会，并没有其他的行程。陈乔恩的妈妈看上去心情不错，在与王凯妈妈聊天时，开心得手舞足蹈。而陈乔恩与王凯妈妈看上去也是熟识，王凯妈妈下楼梯坐车时还拉着陈乔恩，两家人关系亲密可见一斑。

近日，关于陈乔恩与王凯已交往的传闻满天飞。某媒体称，据知情人爆料，陈乔恩目前已有男友，可能即将在明年实现自己结婚的心愿。虽然视频里王凯没有现身，并被网友扒出正忙于其他作品的拍摄，但两家人亲密的关系还是让网友们陷入了遐思。有网友表示两人无论是颜值还是事业都是般配的一对，如真的发展成了恋人立马祝福；但不少网友都表示王凯与陈乔恩是很要好的朋友，双方父母之前在跟组拍摄时已经认识，所以一起吃饭也许只是朋友间单纯的私下聚会，并不能作为所谓恋情的“佐证”。(实习生 笛儿/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]