洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

陈乔恩王凯恋情或坐实 双方父母被曝在武汉连聚3天

2016-12-22 09:28 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　陈乔恩、王凯剧照

　　陈乔恩、王凯剧照

　　新浪娱乐讯 12月21日下午，有媒体曝出近日在《放弃我抓紧我》里配合默契的王凯与陈乔恩，二人疑似已经相恋。据爆料，陈乔恩于近日现身武汉机场，奔赴一酒店与王凯的父母与亲戚们见面。不仅陈乔恩本人陪王凯父母用餐，就连陈乔恩的父母也来到武汉，与王凯父母相聊甚欢，一副老朋友的样子。

　　据媒体拍摄的视频，陈乔恩带父母在武汉呆了3天，除了与王凯父母聚会，并没有其他的行程。陈乔恩的妈妈看上去心情不错，在与王凯妈妈聊天时，开心得手舞足蹈。而陈乔恩与王凯妈妈看上去也是熟识，王凯妈妈下楼梯坐车时还拉着陈乔恩，两家人关系亲密可见一斑。

　　近日，关于陈乔恩与王凯已交往的传闻满天飞。某媒体称，据知情人爆料，陈乔恩目前已有男友，可能即将在明年实现自己结婚的心愿。虽然视频里王凯没有现身，并被网友扒出正忙于其他作品的拍摄，但两家人亲密的关系还是让网友们陷入了遐思。有网友表示两人无论是颜值还是事业都是般配的一对，如真的发展成了恋人立马祝福；但不少网友都表示王凯与陈乔恩是很要好的朋友，双方父母之前在跟组拍摄时已经认识，所以一起吃饭也许只是朋友间单纯的私下聚会，并不能作为所谓恋情的“佐证”。(实习生 笛儿/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 3年内，全市廊道绿化大提升
  • 2017年元旦长跑比赛路线调整 青年组、...
  • 洛阳市通报21个典型环境违法违规问题
  • 洛阳三县区入选2016年省文明城市(城区...
  • 伊滨区2号安置小区加紧建设
  • 郑州地铁1号线二期票价出炉：全程7元 ...
  • 知名歌手田华新歌《老城》昨日发布
  • 俩男子携毒玉米潜入孟津偷猎 603只麻...
  • 河南海军航空实验班招收100名初中毕业...
  • 我国出台不动产登记收费减免优惠政策 ...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605