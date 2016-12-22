何洁：协商或挽回在保护子女前提下进行中

新闻摘要： 12月21日，何洁工作室对与郝子铭离婚一事发表声明，称希望家务事之协商或挽回皆在互相尊重、保护子女的前提下进行。还表示私事无心惊扰社会大众，希望得到大众的理解。

何洁工作室发表声明

何洁和郝子铭

新浪娱乐讯 12月21日，何洁工作室对与郝子铭离婚一事发表声明，称希望家务事之协商或挽回皆在互相尊重、保护子女的前提下进行。还表示私事无心惊扰社会大众，希望得到大众的理解。

何洁工作室声明原文：

鉴于网络上近日出现关于何洁婚姻家庭状况的报道，何洁工作室特声明如下：

一、何洁始终尊重婚姻的神圣，相信道德的约束与法律的公正。希望家务事之协商或挽回皆在互相尊重、保护子女的前提下进行。

二、除何洁本人微博、微信及本工作室官方渠道正式发布内容外，其他一切消息散播均非我方所为，对于其中涉嫌侵犯个人隐私及名誉权之内容，何洁保留追究其法律责任的权力。

三、日前所有关于何洁婚姻状况的报道，何洁工作室与何洁本人都保持了克制与缄默。私事无心惊扰社会大众。希望得到大众的理解。在此向关心何洁的各方表示感谢，对于给各位造成的惊扰，表示歉意。

何洁会带着爱的能量继续前行。

何洁工作室

2016年12月21日

[责任编辑： 刘洁源（见习）]