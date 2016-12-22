欧阳娜娜
新浪娱乐讯 今天(12月21日)是一年一度的冬至，冬至是我们古老的二十四节气之一，也是中华民族的传统节日，听说在冬至这一天要吃饺子，才不会冻耳朵。欧阳娜娜通过微博晒可爱萌照，并送上节日祝福。照片中，欧阳娜娜将棉衣上的帽子戴在头上，和饺子比萌，还在自己脸上P上猫胡须，十分的可爱。对此，网友也纷纷留言称：“娜比，冬至快乐记得吃饺子！”(我是弥尔)
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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