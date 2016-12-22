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小五进“炊事班”

2016-12-22 09:19 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　小五金恩圣当兵后长胖脸变圆

　　小五入伍前

　　新浪娱乐讯 12月21日下午，“至上励合”成员张远更博，晒出一张成员金恩圣当兵的服役照。作为“天天兄弟”的一员，“小五”金恩圣归韩服役后，并未淡出网友们的记忆。张远笑称：“本来觉得发了他肯定不高兴，后来一想我发了他也看不到呀，哈哈哈哈哈胖的跟猪一样啊~”照片里的“小五”比起入伍前，脸整整圆了一圈，不复当年的清瘦，但依然精神劲十足，和战友们亲密合影。

　　“小五”的变化引来网友们的关注，有网友将他入伍前后的照片进行对比，不由调侃道：“咋吃这么胖了，难道被分到炊事班去了？”“等到退伍就成‘大五’咯！”(实习生 笛儿/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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