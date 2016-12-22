王俊凯身价过亿 登90后富豪榜

新闻摘要： 内地艺人王俊凯是男团TFBOYS的队长，今年才17岁的他出道已经3年，当年的小男孩即将升大学，为了不让工作影响学业，日前抽空到重庆大学参加考试，应考过程被其他考生曝光，“学霸”身份再度让网友热议；他不仅学业上表现不错，在工作部分成绩也很亮眼，在21日公开的富豪榜单中，他也是其中一员。

王俊凯参加艺考

据台湾媒体《东森新闻云》报道，内地艺人王俊凯是男团TFBOYS的队长，今年才17岁的他出道已经3年，当年的小男孩即将升大学，为了不让工作影响学业，日前抽空到重庆大学参加考试，应考过程被其他考生曝光，“学霸”身份再度让网友热议；他不仅学业上表现不错，在工作部分成绩也很亮眼，在21日公开的富豪榜单中，他也是其中一员。

据陆媒报道，21日公开的“2016年中国90后十大富豪榜”中，大部分都是富二代，只有2位来自娱乐圈，分别是排名第5的鹿晗，及排名第6的王俊凯，前者26岁身价达人民币2.7亿元(约台币12亿元)，后者年仅17岁身价已达人民币2.48亿元(约新台币11亿元)，网友感叹：“人家17岁是富豪，我17岁在干嘛？”

富豪榜

资料中显示，鹿晗是透过代言、出场费、片酬累积财富，王俊凯则多是靠广告代言收入，吸金能力一流。事实上过去有粉丝爆料王俊凯是富二代，不过有媒体实际走访家乡重庆，以前的邻居说，他的父亲开计程车，母亲从事理发，家中有老人生重病需要照顾，“穷人的孩子早当家，家里很贫困的”，透露王家并不像外界所说的是有钱人。

现在还兼具学生身分的王俊凯，每天忙碌于工作与学业间，但他没有放弃学习，在繁忙的日程里依旧抓紧时间复习功课，收工后不是赶紧休息，而是努力准备大学升学考试，先前有剧组人员透露，他到凌晨2点都还在念书，认真的样子给众人留下深刻印象。

王俊凯与鹿晗

不久前出席活动时，王俊凯表示已经有心仪的学校，14日现身重庆大学参加艺考，网传是考影视类科系(表演、播音主持)，有当天也参加考试的网友在微博上透露他在考场中的表现，因为应考不能有刘海，他只好掀开露出前几天不小心撞伤还贴着纱布的额头，过程中，唱了一首情歌，在歌曲后半部分展现转音技巧，同时表演了机械舞，另外还有戏剧表演，在一组4个男生中饰演没考上重庆大学的学生，网友爆料感情戏爆发，连老师都看呆了。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]