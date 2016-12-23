蔡依林锦荣惊曝分手 经纪人证两人6年情断

新闻摘要： 天后蔡依林(Jolin)2010年与锦荣拍摄《玩爱之途》MV定情，交往6年恋情稳定，不料22日却爆出2人其实在11月就已经分手，消息一出各界哗然，特别是这段期间以来双方均无异状，日前男方还曾受访谈到婚姻观，没想到竟无预警被曝6年情逝，而她的经纪人证实此消息，透露2人和平分手。

蔡依林和锦荣

据东森新闻云报道，天后蔡依林(Jolin)2010年与锦荣拍摄《玩爱之途》MV定情，交往6年恋情稳定，不料22日却爆出2人其实在11月就已经分手，消息一出各界哗然，特别是这段期间以来双方均无异状，日前男方还曾受访谈到婚姻观，没想到竟无预警被曝6年情逝，而她的经纪人证实此消息，透露2人和平分手。

不过最让外界诧异的是，锦荣1周前才接受访问，表示蔡依林是交往过最久的一任，因为自己情绪平稳、不容易发脾气，自认与这样特质的人相处，“永远不吵架”，不容易发生大事，没想到却早已情逝。据悉年末蔡依林工作满档，圣诞夜、跨年都不在台湾，2人暂时不会碰面。

32岁锦荣和36岁蔡依林交往6年多

虽然6年情断，让外界感到一片哗然，但两人的感情裂痕有迹可循。

锦荣：和蔡依林交往的6年，内心很寂寞

此前，锦荣在接受记者采访时，还表示自己和蔡依林交往的这6年，内心很寂寞。锦荣和蔡依林在一起后名字总是和对方绑在一起，比起过去，Jolin对于感情更大方，放下架子和他逛夜市约会。

据悉，他了解女友是大明星，但是因为家乡没有狗仔，所以也没想到会不断被跟拍、受关注，而被问到这些年在台湾过得开心吗，他表示：“彻底的不开心，压力很大，可能刚好遇到朋友被拍到，隔天就被说有什么。”不管怎样都会被媒体大做文章，因为中文不好，甚至有记者会故意问他听不懂的问题，结果报道内容就很差，“每天我都一个人，不敢交朋友，也不敢认识人，我很孤单。”

两人关于结婚生子的意见不一致

此外两人对于结婚生子的意见上也不太一致。锦荣和蔡依林目前还没有打算结婚，据悉是女方认为没有必要，但他却很想要个小孩，觉得自己会是个好爸爸，但工作状况不允许如此，因为有了小孩就要负责陪伴孩子成长，但是现在彼此都很忙碌。

锦荣的家庭观念让他还没考虑到人生下一阶段，他坦言妈妈会催，但他回“是他们教他这些，我妈念念念听到就回OK，这样子她知道我是尊重他们”。被问这些观念Jolin能接受吗，锦荣当时就回应：“去问她，我不知道她是怎么想的，我们都忙”。

紧咬夫妻财产共有条款！锦荣欲套牢蔡依林4亿身家

此外，锦荣之前还被曝出紧咬夫妻财产共有条款，欲套牢蔡依林4亿身家。据悉，Jolin身家外传20亿台币(约合人民币4.3亿元)，想达成他要求的夫妻财产共有，恐怕过不了蔡爸、蔡妈那一关。至于下一代，他坚持要生就要能陪伴，但现在做不到。劝他工作和家庭有时没法兼顾，他斩钉截铁说：“有办法，就不生，或是换个工作，要有责任，孩子是一个生命。”

交往第二年，就曾出现分手危机

此前锦荣被问到交往6年以来的心路历程，他坦言交往第二年时，2人曾出现分手危机，当时压力大到一度狂冒白发，他也为此重新调整自己的心态，并成功战胜了忧郁。

锦荣坦言和蔡依林交往第2年时，头上渐渐长出许多白发，他也为此苦笑，“压力真的会长白头发”，也让2人恋情出现了分手危机。当时，他的心理状态也很差，表示自己根本不爱这里(台湾)，“每一天都没有期待隔天”，陷入忧郁心情。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]