鸡年春晚总导演谈语言类节目终审：要让观众真心地笑

新闻摘要： 12月22日下午，中央电视台2017年春节联欢晚会迎来了语言类节目终审，这也标志着春晚筹备工作全面进入冲刺阶段。以求新求变、求真求精为创作目标，今年央视进一步加大“开门办春晚”的力度。总导演杨东升正式亮相，接受采访介绍春晚筹备情况。

春晚总导演杨东升

12月22日下午，中央电视台2017年春节联欢晚会迎来了语言类节目终审，这也标志着春晚筹备工作全面进入冲刺阶段。以求新求变、求真求精为创作目标，今年央视进一步加大“开门办春晚”的力度。总导演杨东升正式亮相，接受采访介绍春晚筹备情况。

2017央视春晚总导演杨东升：整体这次节目我们要做到好听、好看、好笑。好听就是音乐和整个晚会的呈现，要好听；好看，比如说像舞蹈、杂技、魔术，这些精彩的东西要好看；好笑，就是语言类的节目，要做到好笑，而且是让观众会意地真心地笑。

预计约有10个语言类节目上春晚

语言类节目历来是最受观众期待和关注的节目类型之一。从前期筹备情况来看，2017春晚语言类节目的题材与数量远超往年；主创人员通过梳理2016年度大事要事和普通百姓关心的民生热点，提炼出100个创作选题，并遴选出20个入围作品进入三轮预审，最终角逐出12个节目，参与本次审看。导演组预计最终将有9至10个作品入选，登上春晚舞台，数量堪称近年来春晚之最。

春晚语言类节目负责人秦新民

2017央视春晚总策划兼语言类节目负责人秦新民：我们今年确立的一个战略，就是通过扩大我们的数量，确保我们最终的质量。语言节目的创作上，我们组织了超过以往任何一届春晚的编创队伍。

形式多样创意足新老面孔齐登场

本次入围终审的节目中，除了有观众熟知和喜爱的熟面孔外，导演组更是力推新人新作，营造“老面孔出新意、新面孔出创意”的节目效果。在小品、相声等传统形式的基础上，又融入了其它艺术门类，增强节目可看性。

春晚面孔抢先看

潘长江：有时候演小品不能一味地为了逗大家哈哈一笑，笑声过后观众会得到很多东西，会反思很多东西，我觉得这样的小品是最经看的、最耐看的，就是过五年十年拿出来看，也还是很有意思。

伴随语言类节目终审，2017年央视春节联欢晚会的第一轮彩排将于1月中旬开启。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]