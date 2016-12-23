Baby被公主抱身体成V字 网友笑喷：姿势搞笑像端菜

Angelababy被公主抱
据台湾媒体报道，Angelababy因怀孕目前在家待产中，她先前与钟汉良合拍的新戏《孤芳不自赏》即将开播，22日该剧的官方微博放出预告影片，一幕Angelababy被公主抱的情节，却因她的姿势太搞笑，引起网友热议。
《孤芳不自赏》22日晚间在官方微博上放出一段预告影片，一幕Angelababy因受伤被公主抱的画面，本应是唯美浪漫德的情节，但出来的效果却非常搞笑，只见她在男演员的怀里全身僵硬、眼神呆滞，她的身体几近对折，呈现出一个V字型，她的脚也短了一大截，看起来有点别扭。逗趣画面让网友笑翻，并纷纷调侃：“变公主端了！”“像端菜一样！”。
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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