Baby已怀孕8个月

Baby赴港宣传新片
网易娱乐12月23日报道 据香港媒体《明报》12月22日报道，Baby(杨颖)10月宣布怀孕后，22日晚首度在港公开亮相，出席电影《摆渡人》首映礼。她身穿黑色外套及长裙，一脸幸福亮相，在场人士都对她呵护备至，梁朝伟亦小心扶她下台，成为全场焦点。
Baby精神甚佳，她亲自透露其实已怀孕8个月，会留在香港生，未决定顺产或开刀。她大赞老公黄晓明对她很好，简直超级无敌，1月拍完戏便会来港陪她生宝宝。她不肯讲怀的是男孩还是女孩，问她想生男还是女？她说：“无所谓，我打算生几个，这胎男女都无所谓。”黄晓明妈妈曾说想她生6个，不知Baby是否会配合婆婆要求？
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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