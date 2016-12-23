昆凌规划人生:十年后能有3到4个孩子 为他们而烦恼

新闻摘要： 昆凌与周杰伦(周董)婚后育有1女Hathaway，好妈妈形象深受粉丝喜爱；她虽热爱演艺工作，仍坦言唯有家庭，才是自己努力、用尽全力在经营：“我最感谢的，是我有一个很属于自己、完整的家，因为家才是一切的根本，是我人生的重心。”

周杰伦昆凌(资料图)

网易娱乐12月23日报道 据台湾媒体12月22日报道，昆凌与周杰伦(周董)婚后育有1女Hathaway，好妈妈形象深受粉丝喜爱；她虽热爱演艺工作，仍坦言唯有家庭，才是自己努力、用尽全力在经营：“我最感谢的，是我有一个很属于自己、完整的家，因为家才是一切的根本，是我人生的重心。”

对于未来的生活，她早已规画蓝图：“希望10年后的我可以有3、4个孩子，我的烦恼就围绕在孩子们身上，提醒他们写作业啦、是不是跟谁谈恋爱了！我想要有这样平凡却重要的烦恼。”

在女神一词充斥的年代，昆凌从未希望变成这类的代名词，一个撕不掉的婚姻标签：“当大家看我的时候，我不想要大家总想好几年前的梦幻婚礼，想让大家看见我的成长，我做的公益活动，想要传达不管是对流浪狗、对身边人的关怀。”是她发自内心想让大家知道的。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]