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大逆转！朴有天性侵案首位报案女子被判刑一月宣判

2016-12-23 15:35 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　朴有天(资料图)

　　腾讯娱乐讯 据香港媒体报道，韩国男团JYJ成员朴有天今年6月惊爆性侵疑云，他先后被4名女子控告性侵，警方已于7月先后证实朴有天并无性侵4名女子的嫌疑，而朴有天亦反告首名报案女子李某、其男友及另一男性黄某恐吓未遂及诬告，检察22日量刑，将于1月宣判。

　　首名报案女子李某、其男友及黄某的恐吓未遂案件22日下午在首尔中央地方法院举行裁判，裁判以非公开形式对嫌疑者进行审问，三人的非公开审问进行超过2个半小时，裁判表示，为保障三人的私生活，所以全程以非公开形式进行。

　　裁判结束之后，检察向首名报案女性李某量刑入狱两年，至于与李某同居的男友，检察官指他因为同居女友声称遭强奸才介入事件，所以量刑入狱1年6个月，而由于黄某犯罪后继续犯案，故判他入狱3年6个月，三名被告再追加陈述时向裁判部表示感到委屈，李某则对过去的行为表示后悔，希望可以得到轻判。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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