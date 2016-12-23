新闻摘要： 12月22日晚，岳云鹏突然在微博中写道“我要留长发”五个字。此微博发布后，网友纷纷留言称：“为什么模仿刘欢？”“待你长发及腰我娶你何好？”还有网友遐想岳云鹏长发的样子，“刚脑补就觉得辣眼睛！”更有上传女网友撞脸岳云鹏的照片，称“这就是效果图”，十分搞笑。

岳云鹏 撞脸岳云鹏的女网友 新浪娱乐讯 12月22日晚，岳云鹏突然在微博中写道“我要留长发”五个字。此微博发布后，网友纷纷留言称：“为什么模仿刘欢？”“待你长发及腰我娶你何好？”还有网友遐想岳云鹏长发的样子，“刚脑补就觉得辣眼睛！”更有上传女网友撞脸岳云鹏的照片，称“这就是效果图”，十分搞笑。(我是弥尔) [责任编辑： 刘洁源（见习）]

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