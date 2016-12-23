奥莉双马尾卷发呆萌 侧颜睫毛长度逆天

新闻摘要： 12月23日上午，奥莉妈妈李安琪在微博晒出一张奥莉的美照，照片中奥莉扎着小卷发，低头侧脸，乖巧可爱，背景是一棵圣诞树，洋溢着节日气氛。

奥莉呆萌侧颜侧睫毛长度逆天

新浪娱乐讯 12月23日上午，奥莉妈妈李安琪在微博晒出一张奥莉的美照，照片中奥莉扎着小卷发，低头侧脸，乖巧可爱，背景是一棵圣诞树，洋溢着节日气氛。配文用英语写道：“3 days until Christmas。 Today‘s pretty hair by grandma。”(还有三天就是圣诞节了，今天奥莉可爱的发型是外婆梳的。)

网友纷纷留言夸赞奥莉的可爱，“我奥什么都能hold住”，“一天天的能不能不要这么可爱~一看她我就想生孩子了”，还有网友对外婆的手艺十分肯定，“外婆梳的头发都好好看啊~真是心灵手巧”，“外婆就是琪琪御用发型大师”。(实习生 拾恩/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]