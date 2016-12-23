蔡依林分手 彭于晏微博沦陷:快把她追回来

彭于晏微博评论
蔡依林彭于晏
新浪娱乐讯 12月22日，蔡依林锦荣被曝分手，六年情断。之后彭于晏却被送上热搜，高居不下，微博也一度沦陷，吃瓜网友都叫他快去追蔡依林。作为仙剑留守儿童，彭于晏的终身大事一直被网友操碎了心，之前唐嫣罗晋公开恋情，他的微博也曾被攻陷。
据传彭于晏与蔡依林曾在2006年开始交往，谈过长达3年的恋爱，后因男方经纪公司阻挠而分手，因此事彭于晏还和当时的公司提出解约。所以昨天蔡依林分手的事一经曝出，众网友纷纷去彭于晏微博下留言，“有个女歌手分手了”、“快去把她追回来吧，感觉还是你们最配”。还有纯吃瓜群众称“蔡依林竟然和彭于晏在一起过？”不过，也有不少粉丝表示：“彭于晏的女朋友是我，谢谢大家关心，抱走他。”(实习生 拾恩/文)
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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