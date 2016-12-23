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陈赫调侃王思聪与一姐合影：你还是太年轻

2016-12-23 17:09 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　王思聪与一姐合影被挖出

　　新浪娱乐讯 近日，网上曝出一段王思聪在某节目中谈到虹桥一姐的视频，被问及有没有被虹桥一姐蹲过时，王思聪霸气表示并没有，不是因为自己不红，而是自己走的是私人飞机通道。12月23日，陈赫发微博晒出一张王思聪在机场的照片，一众人群里，右边边缘穿粉色大衣、露出半张脸的赫然就是虹桥一姐，他还配文称：“你还是太年轻，服吗？他不是虹桥一姐。他是虹桥本身。”

　　面对如此反转，网友高呼：“你这是搞事情啊！”大家纷纷留言，“你也跑去怼思聪”、“陈赫加油，一姐等着你”，还有网友晒出一姐蹲陈赫的照片，让人不禁感叹一姐真是无处不在！(实习生 拾恩/文)

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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