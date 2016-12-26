张惠妹让小男友有压力：舞台下和大家一样 很小女人

新闻摘要： 据台湾媒体报道，歌手张惠妹(阿妹)与小6岁的调酒师Sam(姚小健)稳定交往5年，有别于高调晒恩爱，这几年来爱得低调，相当呵护恋情；最近难得在镜头前谈起男友，坦承对方因为她的身份而承受不少压力。

张惠妹与男友(资料图)

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，歌手张惠妹(阿妹)与小6岁的调酒师Sam(姚小健)稳定交往5年，有别于高调晒恩爱，这几年来爱得低调，相当呵护恋情；最近难得在镜头前谈起男友，坦承对方因为她的身份而承受不少压力。

锦荣日前证实与交往6年的蔡依林分手，外界推测原因之一可能是身为“天后的男人”背负了不小压力。对此，张惠妹同样贵为天后，被问到男友是否也有压力，据报道，她难得松口坦言，“当然，他的压力一定会有”，不过事实上，下了舞台“只是阿妹，和大家一样”与普通人并无不同，让外界难得窥见天后小女人的一面。

事实上，张惠妹虽然公开场合很少谈到男友，但私底下经常被拍到一起进出自家开的店，近年频传好事已近，但她始终保持一贯的低调态度，表示“目前还是张小姐”，不过也曾罕见秀恩爱“我还在幸福！”

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