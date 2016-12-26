韩15岁偶像疑拍摄中被袭胸2次 官方立即删除该影片

新闻摘要： 据台湾媒体报道，I.O.I成员全昭弥(Somi)参加选秀时，就以洋娃娃的外表、坚强的唱跳实力，拥有大批粉丝支持。近期，她和男团UP10TION成员宇信一起主持音乐节目《THE SHOW》，24日官方曝光的后台影片中，男方的手疑似连续2次碰到她的胸部，引起热议。

宇信疑碰到somi胸部

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，I.O.I成员全昭弥(Somi)参加选秀时，就以洋娃娃的外表、坚强的唱跳实力，拥有大批粉丝支持。近期，她和男团UP10TION成员宇信一起主持音乐节目《THE SHOW》，24日官方曝光的后台影片中，男方的手疑似连续2次碰到她的胸部，引起热议。

《THE SHOW》官方24日时公开了一段全昭弥和宇信幕后影片，二人开心地和观众打招呼，而宇信手伸出来的时候，以影片的角度来看似乎是碰上女方的胸部，并且连续2次。当时可见全昭弥第一时间往后退了一步，似乎有些堂皇，但很快恢复笑容，握起宇信的手结束影片的拍摄。

这段影片公开后，立刻引起网友讨论，纷纷指出年仅15岁的全昭弥竟然疑似遭到性骚扰，要宇信出面道歉或说明。事件爆发后，《THE SHOW》官方立即删除该影片，并对外作出说明，“实际上两位主持人站的距离并没有影片那么近，我们也确认过拍摄当时他们也没有任何不愉悦的感受，希望各网友可以停止任何误导性的推测。”ETToday/文

[责任编辑： 孙阳丹]