洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

韩15岁偶像疑拍摄中被袭胸2次 官方立即删除该影片

2016-12-26 09:40 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　宇信疑碰到somi胸部

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，I.O.I成员全昭弥(Somi)参加选秀时，就以洋娃娃的外表、坚强的唱跳实力，拥有大批粉丝支持。近期，她和男团UP10TION成员宇信一起主持音乐节目《THE SHOW》，24日官方曝光的后台影片中，男方的手疑似连续2次碰到她的胸部，引起热议。

　　《THE SHOW》官方24日时公开了一段全昭弥和宇信幕后影片，二人开心地和观众打招呼，而宇信手伸出来的时候，以影片的角度来看似乎是碰上女方的胸部，并且连续2次。当时可见全昭弥第一时间往后退了一步，似乎有些堂皇，但很快恢复笑容，握起宇信的手结束影片的拍摄。

　　这段影片公开后，立刻引起网友讨论，纷纷指出年仅15岁的全昭弥竟然疑似遭到性骚扰，要宇信出面道歉或说明。事件爆发后，《THE SHOW》官方立即删除该影片，并对外作出说明，“实际上两位主持人站的距离并没有影片那么近，我们也确认过拍摄当时他们也没有任何不愉悦的感受，希望各网友可以停止任何误导性的推测。”ETToday/文

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 高铁大道预计春节前全线通车 伊滨区将...
  • 大王城旅游开发项目签约 洛阳市将再添...
  • 今后来龙门，可在西北服务区买票了
  • 洛吉快速通道黄河大桥明年10月前主体完工
  • 生活垃圾处理费下月起随水费缴纳
  • 偃师农民老郭的“小轿车”
  • 洛阳新区道路开始“美容”
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究重...
  • 国务院正式发文：继续做大做强洛阳区...
  • 中央释放的这些改革信号 将影响你的买...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605