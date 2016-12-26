周杰伦昆凌东京迪士尼甜蜜过圣诞 情侣外套大秀恩爱

新闻摘要： 据台湾媒体报道，艺人周杰伦与昆凌结婚2年多，平常除了呵护宝贝女儿小周周，仍不忘宠爱辛苦的老婆，圣诞假期带着妻子到东京迪士尼游玩，被幸运网友捕捉到小俩口的甜蜜身影，羡煞许多人。

周杰伦昆凌

二人购物

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人周杰伦与昆凌结婚2年多，平常除了呵护宝贝女儿小周周，仍不忘宠爱辛苦的老婆，圣诞假期带着妻子到东京迪士尼游玩，被幸运网友捕捉到小俩口的甜蜜身影，羡煞许多人。

昆凌25日在脸书晒出一张宛如城堡般的游乐园照，有许多人正排队等着入场，她站在外围拍下这幅景象，祝福所有粉丝圣诞快乐，照片一PO立刻引发粉丝好奇拍摄地点，不久后就有眼尖网友透露这是在东京的迪士尼乐园！

有幸运网友在圣诞节当天到东京迪士尼游玩，万万没想到能遇到偶像周杰伦跟老婆一起出游，称赞“大嫂”昆凌的小脸蛋真的只有巴掌大，还有人发现其实夫妻俩穿着米老鼠的情侣外套，小俩口不经意地放闪，让粉丝直呼羡慕！

画面中可以看周杰伦和昆凌全身黑的装扮，看得出来想保持低调，只不过还是因为“金色运动鞋”被认了出来，小俩口在卖场闲逛时，不时交头接耳，对着商品指手画脚，互动相当热络，被网友大赞会陪老婆逛街的真是好男人啊！ETToday/文

[责任编辑： 孙阳丹]