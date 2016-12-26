何洁回应离婚传闻：给些时间处理家事 还是相信爱情

新闻摘要： 12月25日，综艺节目《花漾梦工厂》在上海举行探班活动。何洁，沙宝亮，小甜甜，王铎，何雯娜均到场。现场，何洁回应了近期的离婚风波，她坦言希望大家能够给自己一些时间去处理自己的家事，谢谢大家关心。

何洁

新浪娱乐讯 12月25日，综艺节目《花漾梦工厂》在上海举行探班活动。何洁，沙宝亮，小甜甜，王铎，何雯娜均到场。现场，何洁回应了近期的离婚风波，她坦言希望大家能够给自己一些时间去处理自己的家事，谢谢大家关心。对于一个人带小孩是否很辛苦，何洁表示，工作忙会交给阿姨和妈妈，也喜欢带孩子去工作，现在完全是为了孩子在奋斗，同时何洁也笃定表示自己还相信爱情。

何洁：给我些时间处理家事，还相信爱情

2013年3月，何洁在微博上宣布与赫子铭定婚。14年7月生儿子，15年11月再次生女儿。对于近期的离婚风波，何洁坦言：“希望大家能够给自己一些时间去处理自己的家事，这段时间给大家带来了困扰和麻烦，很抱歉，谢谢大家关心。”被问及是否还相信爱情，何洁笃定地表示：“当然相信”

何洁因为孩子变胆小，为了孩子而奋斗

问及如何平衡照顾孩子和工作，何洁表示：“一直在找平衡点，生完老大后都一直在飞带着他，生完老二后，带着他们两个。有时候我们不知道以后会发生什么，现在我只能拿出自己的时间，可能会睡的比较少。”至于之后工作安排，何洁透露，再拼个一两年吧，我觉得未来属于我的时间会变多，四十岁、五十岁，以后会有属于很多我的时间。

虽然身陷离婚风波，但何洁依旧拼命工作，在综艺节目中有很多高难度的挑战，由于生二胎而落下腰伤的何洁被问及是否会因为孩子而抗拒危险性的挑战，她承认：的确有些抗拒，因为孩子自己变得胆小了。不过上节目挑战一些自己没做过的事情，其实也是给自己的生活多一些勇气。想告诉大家，没有什么是不会过去的，你推自己一把，会看到不同的人生。”

谈及孩子，何洁也透露自己这几年可能会减少工作量多陪孩子，把自己这几年完全交给孩子，为了孩子而奋斗。对于一个人带孩子是否会很辛苦，何洁称：“阿姨和妈妈也会帮忙，自己也很喜欢带孩子去工作，可以在工作间隙陪孩子。”

全组签生死状王铎断肋骨

《花漾梦工厂》作为有着高难度挑战的综艺节目，谈及节目录制中的困难，全组人纷纷开始大吐苦水控诉节目组冷血无情，小甜甜爆料节目组和所有人都签了生死状，万一挂了和节目组毫无关系。沙宝亮表示，这个节目很能激发人的潜力，大家都很拼，同时他也爆料王铎在节目中受伤还断了一根肋骨。

王铎对于自己的受伤不以为意还开起了玩笑，“这么多肋骨，才断了一根而已。”他也表示公司老板郭敬明也知道生死状和自己受伤，受伤之后收到了很多人的慰问。”(奋斗乌托邦/文实习生辜佳/文)

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