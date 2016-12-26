孙志浩大婚梧桐妹认新妈 前妻贾静雯隔空秀恩爱

新闻摘要： 12月26日报道据台湾媒体报道，林若亚和孙志浩9月3日在关岛完婚，25日在台北寒舍艾丽酒店补办婚宴，席开35桌，孙志浩的前妻贾静雯则和现任老公修杰楷则看五月天演唱会，各自幸福。

孙志浩牵手女儿梧桐妹

贾静雯修杰楷隔空秀恩爱

梧桐妹

网易娱乐 12月26日报道据台湾媒体报道，林若亚和孙志浩9月3日在关岛完婚，昨(25日)在台北寒舍艾丽酒店补办婚宴，席开35桌，孙志浩的前妻贾静雯则和现任老公修杰楷则看五月天演唱会，各自幸福。昨新人坚持不受访，贾、孙的11岁女儿梧桐妹大方穿梭会场，问她会不会紧张？她小大人般回说“紧张个头”，至于打扮是不是妈妈帮忙？她回答是自己打理。她回问台媒记者：“你是谁？”台媒记者回：“我采访过你妈妈。”她问：“你说的妈妈，是指今天没来的，还是里面那个？”看来也早已认定新妈妈林若亚。

林若亚和孙志浩交往4年多，每次被追问婚期，她都撇说没被求婚，还打趣2人见面机会太少，如月事般“1个月只碰1次”，言犹在耳，今年9月却悄悄在关岛结连理。当时她只分享一张和老公的磨鼻照，昨天的婚礼也低调到底，不受访只提供婚纱、礼服照，理由是“先生是圈外人，觉得受访很像作秀”。

林若亚父亲在她高二时过世，昨早约10点，昨含泪向父亲牌位告别，随后赴饭店化妆，下午新人在饭店向林母行跪别礼，母女俩温馨拥抱。

撒娇互喂甜汤圆

婚宴开始前，新人依传统礼俗吃甜汤仪式，林若亚捧着盛着汤圆的碗笑问主持人海裕芬：“吃甜食是要生儿子吗？”听到要吃交杯汤圆，她娇嗔：“这么大杯甜汤，要怎么交杯？”好心情指数满点。

互喂汤圆时，林若亚向孙志浩撒娇：“汤圆太大口了啦。”孙志浩甜回：“你可以的。”最后主持人送上吉祥话：“汤圆吃双双对对，明年生双胞胎喔！”夫妻俩相视而笑。林若亚好友Melody日前在记者会上说，9个月后可以喝满月酒，引发林若亚有孕猜测，但她否认怀孕传闻，表示“顺其自然”。

贾修演唱会秀恩爱

昨晚约7点半，林若亚穿蕾丝复古白纱挽着孙志浩快步走出休息室，她边走边点头说谢谢，全程花不到10秒钟。

新人三缄其口，梧桐妹倒是落落大方，穿着黑红蕾丝裙跑进跑出，被记者包围也不怯场，表示“衣服是自己挑的”，还说“以前也化过浓妆”。同一时间，贾静雯和修杰楷去看五月天演唱会，对于前夫再婚，笑着表示祝福。

[责任编辑： 付利帆（见习）]