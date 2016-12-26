电影《妖猫传》 张鲁一演唐玄宗

新闻摘要： 近日，陈凯歌导演的电影《妖猫传》已完成襄阳“唐城”戏份，转战香河。即将杀青之际，电影再发布第三批演员阵容，张鲁一、张榕容饰演的唐玄宗、杨贵妃妆容首曝光。

近日，陈凯歌导演的电影《妖猫传》已完成襄阳“唐城”戏份，转战香河。即将杀青之际，电影再发布第三批演员阵容，张鲁一、张榕容饰演的唐玄宗、杨贵妃妆容首曝光。

新浪娱乐讯 从夏日到严冬，在历经最热地表温度46度到零下5度，为期五个月的拍摄后，陈凯歌导演的电影《妖猫传》已完成襄阳“唐城”戏份，转战香河。即将杀青之际，电影再发布第三批演员阵容，张鲁一、张榕容饰演的唐玄宗、杨贵妃妆容首曝光，“一帝一后”引人瞩目，田雨、刘佩琦、辛柏青、成泰燊、李淳、秦怡、松坂庆子等一众演员齐齐亮相，化身传奇人物点亮盛唐宫廷群像，交织谱写王朝命运。

《妖猫传》再曝阵容质感演绎盛唐群像戏味十足

《妖猫传》讲述了一只口吐人语的妖猫搅动长安城，诗人白乐天与僧人空海联手探查，令一段被人刻意掩埋的真相浮出水面的故事，时间跨度长达半个世纪，各色人物形象林立。继曝光黄轩、染谷将太、张雨绮、秦昊、阿部宽、刘昊然、欧豪、张天爱之后，此次宣布的9位演员不仅有张鲁一、张榕容、田雨、刘佩琦、辛柏青、成泰燊等演技派，还有《比利林恩的中场战事》主演李淳的加盟，更有中日国宝级演员95岁高龄秦怡老师和松坂庆子的惊喜参演，令《妖猫传》塑造的盛唐气象熠熠生辉，有血有肉更加扎实鲜活。

剧照中，张鲁一饰演的唐玄宗身着胡服披发击鼓，面露挑衅狠劲，耐人寻味；张榕容饰演的杨贵妃身披红色霓裳，一颦一笑一回眸，极致风韵，美艳动人；田雨饰演的高力士谦恭弯腰，笑容狡黠；刘佩琦饰演的幻术师黄鹤身披黑色长袍，最为神秘；辛柏青饰演的“诗仙”李白癫狂沉浸在某种想象，指尖残留墨迹；成泰燊饰演的丹翁长发垂肩，举头凝视显得无比沧桑；李淳饰演的执事官神色沉郁，似危机四伏；95岁高龄的秦怡老师饰演的老宫女端坐纺纱，仿佛追忆着什么；松坂庆子扮演的白玲身着和服，端庄优雅非常。一众戏骨实力坐阵，使妖猫惊扰唐城之戏愈演愈烈。

[责任编辑： 孙阳丹]