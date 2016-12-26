蔡依林分手后公开发声：圣诞节有TA陪不孤单

蔡依林晒近照
搜狐娱乐讯 12月25日，蔡依林晒出近照庆祝圣诞节，她发文称：“A day in red! Merry Christmas everyone！”此前，她现身机场，一言不发。
照片中，蔡依林休闲打扮，扎着马尾，歪头兜着狗狗，不经意间，秀出了大腿。
22日，蔡依林与锦荣分手的消息流出，25日，锦荣也晒出过圣诞节的照片，满屋礼物独缺蔡依林。
[责任编辑： 付利帆（见习）]
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