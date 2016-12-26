洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

小罗伯特唐尼片酬曝光 复联支付1亿美金

2016-12-26 09:29 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　小罗伯特唐尼

　　新浪娱乐讯 好莱坞影星小罗伯特-唐尼(Robert Downey Jr.)主演《钢铁侠》系列大红，近日有消息传出，他在《复仇者联盟3：无限之战》的片酬竟高达美金1亿元(约人民币6.9亿元)，占《复仇者联盟3、4》总制作费的3分之1，价码之高让所有人都惊呆了。

　　据美国媒体《纽约每日邮报》报道，小罗伯特-唐尼在漫威制作的电影中，是片酬最高的演员之一，但爆料人士称漫威的高层认为非常值得，“他们知道钢铁侠是他们超级英雄系列中的大将，虽然小罗伯特-唐尼的片酬是属于天价，但是他为电影带来的利润足以应付，而且如果要找一个新的‘托尼-史塔克’并让粉丝喜欢的，是一个几乎不可能的任务。”

　　51岁的小罗伯特-唐尼原本就是全球最高片酬的演员之一，他在2015年的单是拍摄电影的收入，就高达美金8,000万元(约人民币5.5亿元)，据美国网站《Celebrity Net Worth》的统计，他如今的身价已经高达美金2.4亿元(约人民币16.7亿元)，绝对是演艺圈隐形富豪之一。

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 高铁大道预计春节前全线通车 伊滨区将...
  • 大王城旅游开发项目签约 洛阳市将再添...
  • 今后来龙门，可在西北服务区买票了
  • 洛吉快速通道黄河大桥明年10月前主体完工
  • 生活垃圾处理费下月起随水费缴纳
  • 偃师农民老郭的“小轿车”
  • 洛阳新区道路开始“美容”
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究重...
  • 国务院正式发文：继续做大做强洛阳区...
  • 中央释放的这些改革信号 将影响你的买...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605