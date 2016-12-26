小罗伯特唐尼片酬曝光 复联支付1亿美金

新闻摘要： 好莱坞影星小罗伯特唐尼主演《钢铁侠》系列大红，近日有消息传出，他在《复仇者联盟3：无限之战》的片酬竟高达美金1亿元(约人民币6.9亿元)，占《复仇者联盟3、4》总制作费的3分之1，价码之高让所有人都惊呆了。

小罗伯特唐尼

新浪娱乐讯 好莱坞影星小罗伯特-唐尼(Robert Downey Jr.)主演《钢铁侠》系列大红，近日有消息传出，他在《复仇者联盟3：无限之战》的片酬竟高达美金1亿元(约人民币6.9亿元)，占《复仇者联盟3、4》总制作费的3分之1，价码之高让所有人都惊呆了。

据美国媒体《纽约每日邮报》报道，小罗伯特-唐尼在漫威制作的电影中，是片酬最高的演员之一，但爆料人士称漫威的高层认为非常值得，“他们知道钢铁侠是他们超级英雄系列中的大将，虽然小罗伯特-唐尼的片酬是属于天价，但是他为电影带来的利润足以应付，而且如果要找一个新的‘托尼-史塔克’并让粉丝喜欢的，是一个几乎不可能的任务。”

51岁的小罗伯特-唐尼原本就是全球最高片酬的演员之一，他在2015年的单是拍摄电影的收入，就高达美金8,000万元(约人民币5.5亿元)，据美国网站《Celebrity Net Worth》的统计，他如今的身价已经高达美金2.4亿元(约人民币16.7亿元)，绝对是演艺圈隐形富豪之一。

[责任编辑： 孙阳丹]