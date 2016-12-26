王俊凯谈入围富豪榜：不知自己身价 钱归父母管

新闻摘要： 日前，王俊凯以身价2.48亿入围了2016“90后”富豪榜，他在接受采访时坦言，自己都不知道自己身价这么高。其实，他现在赚来的钱都是交给父母管。

王俊凯谈入围富豪榜

搜狐娱乐讯 12月25日晚，“放肆一下·2016移动视频风云盛典”在北京水立方落幕。TFBOYS、李宇春、张杰、陈乔恩、柳岩、贾乃亮、陈建斌、马苏、张馨予等近百位明星悉数到场，盛典现场揭晓了13项年度大奖。

日前，王俊凯以身价2.48亿入围了2016“90后”富豪榜，他在接受采访时坦言，自己都不知道自己身价这么高。其实，他现在赚来的钱都是交给父母管，因为他还是未成年，不过他觉得这个排行榜是一种肯定，未来他还要继续加油。

前段时间，贾乃亮在综艺节目中爆料Angelababy在横店拍戏的时候想吃哈根达斯，黄晓明就把整个横店一条街里所有能买到的哈根达斯全部买了，还租了个冰柜放在现场，为baby准备足足好几个月的口粮。当天，这俩的另一位好友张大大加码爆料，黄晓明和baby半夜会视频秀恩爱。

盛典当天恰逢圣诞节，不少单身的明星都被问到过年被催婚要怎么处理。柳岩的方法是干脆带爸妈去塞班旅行，郑元畅遇到合适的保不齐就直接闪婚，张馨予希望越早结婚越好。范玮琪则以过来人的身份表示，单身挺好的，不要轻易脱单，除非有好的对象。

附：放肆一下·2016移动视频盛典完整获奖名单

偶像先锋：TFBOYS

公益榜样：张杰

百变风云人物：陈乔恩

跨界风云人物：柳岩

喜剧先锋：宋小宝、马苏

传播影响力人物：宋茜

时尚先锋：张馨予、郑元畅

潮流人气榜样：杜海涛、关晓彤

音乐风云人物：李云迪、范玮琪

影视风云人物：包贝尔

星势力：董力、谭松韵、周觅、马可、冯建宇

魅力人气榜样：董路、陆琪、张大大、赵珈萱、王洋

短视频人气榜样：金晨、徐正曦、艾克里里、穆雅斓、王尼玛、同道大叔

[责任编辑： 付利帆（见习）]