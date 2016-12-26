洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

王俊凯谈入围富豪榜：不知自己身价 钱归父母管

2016-12-26 10:00 [来源： 搜狐娱乐 ]

分享到：

王俊凯谈入围富豪榜

　　搜狐娱乐讯  12月25日晚，“放肆一下·2016移动视频风云盛典”在北京水立方落幕。TFBOYS、李宇春、张杰、陈乔恩、柳岩、贾乃亮、陈建斌、马苏、张馨予等近百位明星悉数到场，盛典现场揭晓了13项年度大奖。

　　日前，王俊凯以身价2.48亿入围了2016“90后”富豪榜，他在接受采访时坦言，自己都不知道自己身价这么高。其实，他现在赚来的钱都是交给父母管，因为他还是未成年，不过他觉得这个排行榜是一种肯定，未来他还要继续加油。

　　前段时间，贾乃亮在综艺节目中爆料Angelababy在横店拍戏的时候想吃哈根达斯，黄晓明就把整个横店一条街里所有能买到的哈根达斯全部买了，还租了个冰柜放在现场，为baby准备足足好几个月的口粮。当天，这俩的另一位好友张大大加码爆料，黄晓明和baby半夜会视频秀恩爱。

　　盛典当天恰逢圣诞节，不少单身的明星都被问到过年被催婚要怎么处理。柳岩的方法是干脆带爸妈去塞班旅行，郑元畅遇到合适的保不齐就直接闪婚，张馨予希望越早结婚越好。范玮琪则以过来人的身份表示，单身挺好的，不要轻易脱单，除非有好的对象。

　　附：放肆一下·2016移动视频盛典完整获奖名单

　　偶像先锋：TFBOYS

　　公益榜样：张杰

　　百变风云人物：陈乔恩

　　跨界风云人物：柳岩

　　喜剧先锋：宋小宝、马苏

　　传播影响力人物：宋茜

　　时尚先锋：张馨予、郑元畅

　　潮流人气榜样：杜海涛、关晓彤

　　音乐风云人物：李云迪、范玮琪

　　影视风云人物：包贝尔

　　星势力：董力、谭松韵、周觅、马可、冯建宇

　　魅力人气榜样：董路、陆琪、张大大、赵珈萱、王洋

　　短视频人气榜样：金晨、徐正曦、艾克里里、穆雅斓、王尼玛、同道大叔

[责任编辑： 付利帆（见习）]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 高铁大道预计春节前全线通车 伊滨区将...
  • 大王城旅游开发项目签约 洛阳市将再添...
  • 今后来龙门，可在西北服务区买票了
  • 洛吉快速通道黄河大桥明年10月前主体完工
  • 生活垃圾处理费下月起随水费缴纳
  • 偃师农民老郭的“小轿车”
  • 洛阳新区道路开始“美容”
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究重...
  • 国务院正式发文：继续做大做强洛阳区...
  • 中央释放的这些改革信号 将影响你的买...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605