赵薇30.6亿购万家集团29%股权

新闻摘要： 12月26日晚间，浙江万好万家文化股份有限公司公告称，西藏龙薇文化传媒有限公司通过协议转让，成为控股股东，演员赵薇成为实际控制人。

赵薇（资料图）

澎湃新闻网12月26日报道 12月26日晚间，浙江万好万家文化股份有限公司公告称，西藏龙薇文化传媒有限公司（以下简称“龙薇传媒”）通过协议转让，成为控股股东，演员赵薇成为实际控制人。

龙薇传媒在详式权益变动报告书中明确表示，此次股权转让就是为了获得万家文化控制权，未来将专注文化娱乐产业进行资产收购。

斥资30.599亿元

公告显示，2016年12月23日，万家文化第一大股东万好万家集团有限公司（以下简称“万家集团”）与龙薇传媒签署了《万好万家集团有限公司与西藏龙薇文化传媒有限公司之股份转让协议》。万家集团将其持有的1.85亿股万家文化流通股股份转让给龙薇传媒，占万家文化总股本的29.135%，转让价款为30.599亿元。

此次转让完成前，万家集团持有万家文化30.525%股权，转让完成后持有1.389%的股份。

由此计算，转让的单价为16.54元/股，而此前万家文化停牌前的股价为18.38元/股，转让价较市价折价10.01%。

公告显示，龙薇传媒的持股情况为：赵薇持有95%股权，孙丹持有5%股权。为此，赵薇成为万家文化的实际控制人。

公告称，赵薇，女，中国国籍，北京电影学院表演系学士、导演系硕士，中国电影表演艺术学会副会长，中国电影导演协会执行委员，联合国开发计划署亲善大使，龙薇传媒执行董事兼总经理。拥有香港临时居留权、新加坡永久居留权。

赵薇是中国知名影视演员、歌手、导演，在影视歌导四个领域均曾荣获最佳和最受欢迎奖项，截至目前已获得电影奖项21个、电视奖项9个、导演奖项9个，音乐专辑总销量900万张。演员代表作品有：电影《港囧》、《亲爱的》、《花木兰》（赵薇版 动画版）、《赤壁》、《画皮》（电影版 电视版） 、《情人结》等，电视剧《还珠格格》、《情深深雨濛濛》、《京华烟云》、《车神》、《虎妈猫爸》等，歌唱代表作品有《有一个姑娘》、《情深深雨濛濛》等，导演代表作品有《致我们终将逝去的青春》。

专注文化娱乐产业

龙薇传媒在详式权益变动报告书中表示，此次权益变动的目的是获得上市公司万家文化的控制权。未来，将通过对万家文化资产结构与业务结构调整谋求长期、健康发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。若未来向上市公司股东大会提交重大资产重组方案或发行股份购买资产方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案等资产注入方案，有可能导致增加持有万家文化股份的数量。

此外，龙薇传媒表示，看好文化娱乐产业的发展，为了专注于文化娱乐产业，自此次交易完成之日起12个月内，不排除对万家文化或其子公司的非文化娱乐主业资产和业务进行剥离，在继续做好现有主营业务的基础上，拟考虑向万家文化股东大会提交资产注入方案，围绕文化娱乐产业提议注入成长性较好、盈利能力较强的优质资产，以进一步提高上市公司的盈利能力，促进上市公司长远、健康发展，为全体股东带来良好回报。

值得注意的是，2016年7月22日，万家文化公告拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，龙薇传媒执行董事兼总经理赵薇拟通过杭州普霖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“普霖投资”）参与该次重组配套融资，认购万家文化682.3144万股股股份，每股价格为18.32元，价值为12499.999808万元。但2016年12月7日，万家文化终止了此次重组。

[责任编辑： 付利帆（见习）]