台女星透露曾遭下药强暴怀孕 坦言恨不得跳舞跳流产

台女星遭下药强暴怀孕
新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人今子嫣在电影《西城童话》中饰演红包场歌女，现实生活中也在红包场唱跳30年，经历各种人情冷暖。她透露，曾被一名新加坡人诱骗喝下饮料，结果失去意识遭到强暴，最惨的是竟然一发就中，因此怀上强暴犯的小孩，在心中留下深深的阴影。
据报道，今子嫣多年前在红包场表演，被一位新加坡人请客喝下饮料，没想到这一喝就不省人事，醒来才惊觉竟然遭到强暴，而且还因此怀上对方的小孩。她坦言，当时非常痛苦和沮丧：“在红包场上跳舞歌唱时，还恨不得跳得更大力，直接造成流产。”
后来，今子嫣透过好友介绍去堕胎，在手术台上看着满是鲜血的下体，画面至今仍深植脑海，令她难以忘怀，也对无辜的宝宝非常愧疚。从此以后，她出门一定随身携带水壶，并注意不让水壶离开视线，避免同样的惨剧再发生；也希望用自己惨痛的经历，提醒年轻女生多注意安全。
[责任编辑： 付利帆（见习）]
|台湾女星陈美凤缠斗四年休夫成功 夺回七百万房产 2016-11-30
|以为我不敢嘛？台男星直播强吻女搭档 亲了5秒(图) 2016-11-01
|14岁AKB女星台上走光 2016-07-21
|台湾女演员遭男星性侵泪崩：很脏很想死 2016-07-21
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064