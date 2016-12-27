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台女星透露曾遭下药强暴怀孕 坦言恨不得跳舞跳流产

2016-12-27 09:50 [来源： 新浪娱乐 ]

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台女星遭下药强暴怀孕

　　新浪娱乐讯  据台湾媒体报道，艺人今子嫣在电影《西城童话》中饰演红包场歌女，现实生活中也在红包场唱跳30年，经历各种人情冷暖。她透露，曾被一名新加坡人诱骗喝下饮料，结果失去意识遭到强暴，最惨的是竟然一发就中，因此怀上强暴犯的小孩，在心中留下深深的阴影。

　　据报道，今子嫣多年前在红包场表演，被一位新加坡人请客喝下饮料，没想到这一喝就不省人事，醒来才惊觉竟然遭到强暴，而且还因此怀上对方的小孩。她坦言，当时非常痛苦和沮丧：“在红包场上跳舞歌唱时，还恨不得跳得更大力，直接造成流产。”

　　后来，今子嫣透过好友介绍去堕胎，在手术台上看着满是鲜血的下体，画面至今仍深植脑海，令她难以忘怀，也对无辜的宝宝非常愧疚。从此以后，她出门一定随身携带水壶，并注意不让水壶离开视线，避免同样的惨剧再发生；也希望用自己惨痛的经历，提醒年轻女生多注意安全。

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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