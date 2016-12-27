惊！宋小宝苦练书法艺术 一幅字拍卖8万元拿去做公益

新闻摘要： 据宋小宝本人透露，他目前确实暂别了综艺圈，在身体方面进行认真地调养外，其余大量的业余时间，还是在认真学习各种艺术知识。除此之外，认真苦练书法艺术。

宋小宝创作

宋小宝作品

12月5日，因2016年做了26档综艺节目声称身体劳累暂别综艺圈的赵本山弟子宋小宝，日前，已经开始远离观众视线消失在电视综艺节目上。宋小宝暂别综艺圈，到底在做什么呢？

12月24日，华西都市报记者在深圳赵本山打造的新品牌“刘老根拿来一壶嗨”的演员休息室，在本山传媒艺术总监刘双平的安排下，面对面采访了宋小宝。据宋小宝本人透露，他目前确实暂别了综艺圈，在身体方面进行认真地调养外，其余大量的业余时间，还是在认真学习各种艺术知识，为自己不断充电，加强艺术修养。除此之外，认真苦练书法艺术。

12月24日晚，宋小宝与画家孙宏伟、仁刚等研讨书法艺术。

宋小宝练习书法艺术和他师父赵本山一样，精神饱满，写字认真。只见他先在一张大桌子上铺开宣纸，然后手握毛笔，一手按着桌子，一手挥亳写字，任意挥洒，不到10分钟就完成了一幅大作。孙宏伟、仁刚为宋小宝的构字巧妙、飘逸动人的书法艺术，鼓掌叫好。

宋小宝练习书法，表情儒雅，书卷气大足，没有半点舞台上搞笑的模样。他现场书写的“舍得”二字，令人遐想。

宋小会还写得一手精致的小楷，文辞像古体诗一样优美。

封面新闻-华西都市报记者现场釆访宋小宝。当问及宋小宝：“你的书法写得好，是什么时候开练的？”

宋小宝如实说，他自幼学习书法，学生时期他的毛笔小楷字就写得很好。画家孙宏伟、仁刚对宋小宝的字赞扬有加，孙宏伟表示：“宋小宝写的字，一看就是练家子，有很好的书法基础，没有长时间练习是出不来这种效果的。”

宋小宝如实告诉封面新闻-华西都市报记者：自己练习书法，也是受了师父赵本山的影响。师父赵本山也是书法爱好者。2010年，在奥运彩排受伤舞者刘岩的慈善拍卖会上，师父赵本山手书作品“龙腾凤舞”拍出92万元的高价，平均一个字23万元，3年内已经徒增了26倍。成龙大哥60大寿，师父赵本山手书的200余字的《心经》，送给成龙做生日礼品。成龙现场拍卖，最终被叫价到200万元成交。

宋小宝最后高兴地说：“我的字现实虽然比不上师父的字水平高，也没有那么值钱。但也已经取得了一点点小成绩。不久前，我的朋友把我的一幅字，拿去参加一个公益拍卖大会？我写的一幅字，在会拍卖了8万元。这8万元，全部捐给了公益活动去做善事。”

宋小宝说，平常演出中，我只要一有空就刻苦认真练习书法。这次暂别综艺圈一年，我会利用宝贵时间，好好练习书法。我有一个小秘密，练习书法看似对我的喜剧没有什么帮助。但其实练好书法对我的表演艺术的提高，增加了很大的艺术营养。比如通过这些年的练字、写字，我知道了书法在美学上的结构以及字的舒缓节奏和技巧，把它用在喜剧表演喜剧艺术上，使我的声态形表更加具有表现力，更有喜感。（记者 杜恩湖）

[责任编辑： 付利帆（见习）]