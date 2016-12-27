洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

高晓松夜晚深情秀半裸"床照" 网友高呼先把衣服穿上！

2016-12-27 09:50 [来源： 网易娱乐 ]

分享到：

　　网易娱乐 12月26日晚，高晓松发微博称：“今年圣诞感悟：‘Merry Christmas’因为涉嫌宗教不平等，在深蓝地区大量被‘happy holidays’取代。说的人和听的人都挺别扭。今年拜川普所赐，大家开始重新喜气洋洋地说Merry Christmas啦！其实就是个民族传统，像我们的恭喜发财！”并附上一张自己的“床照”，照片中他半裸身体，躺在床上玩自拍，对着镜头一脸深情。

　　网友们看到照片后纷纷表示辣眼睛：“有话好好说！把衣服先穿上！”“我一不图你财，二不害你命，你干嘛要辣我眼睛啊！”“有事说事，别自拍。”

[责任编辑： 付利帆（见习）]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 国务院批复同意印发《促进中部地区崛...
  • 洛阳市政府关于2017年元旦放假安排的通知
  • 下月起，洛阳市城乡居民医保并轨
  • 新街跨洛河大桥年底前将主体完工
  • 洛阳大运年产20万台电动三轮车项目首...
  • 黄河公路大桥今起恢复通行
  • 新能源汽车产业、通用航空产业：未来...
  • 洛阳五旬保安大学里蹭课 愿望：发表...
  • 保洁员顺走一块手表 不知道这块表能买...
  • 田金钢带领省安全生产督导组来洛 督导...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605