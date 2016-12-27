高晓松夜晚深情秀半裸"床照" 网友高呼先把衣服穿上！

新闻摘要： 12月26日晚，高晓松发微博并附上一张自己的“床照”，照片中他半裸身体，躺在床上玩自拍，对着镜头一脸深情。

网易娱乐 12月26日晚，高晓松发微博称：“今年圣诞感悟：‘Merry Christmas’因为涉嫌宗教不平等，在深蓝地区大量被‘happy holidays’取代。说的人和听的人都挺别扭。今年拜川普所赐，大家开始重新喜气洋洋地说Merry Christmas啦！其实就是个民族传统，像我们的恭喜发财！”并附上一张自己的“床照”，照片中他半裸身体，躺在床上玩自拍，对着镜头一脸深情。

网友们看到照片后纷纷表示辣眼睛：“有话好好说！把衣服先穿上！”“我一不图你财，二不害你命，你干嘛要辣我眼睛啊！”“有事说事，别自拍。”

[责任编辑： 付利帆（见习）]