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息影近20年！58岁“唐僧”徐少华被曝参加电影拍摄

2016-12-27 09:45 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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徐少华

　　凤凰网娱乐讯  12月27日，有知名微博网友“长春国贸”爆料称:“日前，徐少华参加了一部电影的拍摄，这也是他在98年参加《西游记》续集拍摄后再次复出拍戏。”

徐少华饰演的唐僧

　　网友们看到后纷纷评论：“当年感觉他嫩的能掐出水。”“哈哈哈，当年他真的是又嫩又美，难怪妖精都想吃！”“当年三个唐僧就觉得他最帅，女儿国那边和朱琳演的太好了。”“好想再见《西游记》师徒重聚啊。”

　　据悉，徐少华1958年出生于山东青岛，著名影视话剧表演艺术家，国家一级演员，是86版电视剧《西游记》中唐僧扮演者。

[责任编辑： 付利帆（见习）]

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