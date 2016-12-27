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爆料宫宽贵吸毒密友被人肉疑是混血男模

2016-12-27 09:54 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　爆料宫宽贵吸毒密友被人肉疑是混血男模

　　密友A被肉搜

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本男星成宫宽贵宣布闪退演艺圈，引退声明中暗示“遭到一群朋友陷害”、“担心性取向被关切”等字句，留下许多谜团且行踪神祕。他的密友A向周刊爆料，26日反被网友揪出真正身分，疑似是混血男模Sky Franko。

　　据日本网媒《netgeek》报导，密友A声称爆料不是因为钱，但是提供疑似吸毒照、录音档给杂志社，还开设推特扬言要抖出更多内幕。他近日接受电视台访问，颈部以下的身形首度曝光，26日又主动公布真名Sky Franko，立刻被肉搜出真面目。他上电视时身穿皮衣、红花衬衫的造型，以及手背上的痣，被比对出和同名男模的个人照有多处吻合，密友A开设推特晒出的手机壳，也和男模持有的款式一样。

　　成宫宽贵被周刊报道疑似吸食古柯碱，发表引退声明前，透过前经纪公司公布验尿检查属阴性反应，但是仍然决定退出演艺圈。网友对他突然消失感到错愕、不舍，爆料的密友A动机更被众人质疑，肉搜结果公开后，Sky Franko的脸书、Instagram已经全都删除。

[责任编辑： 孙阳丹]

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