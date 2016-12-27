奔跑的小太阳！刘烨新节目变身体能担当

新闻摘要： 大型户外明星挑战类真人秀节目《我们的挑战》正在江苏卫视热播中，上周日播出了第二期。刘烨作为挑战者“六兄弟”之一，从第一期开始就因强大的推理能力被封为智慧担当。

《我们的挑战》刘烨

刘烨写真

新浪娱乐讯 大型户外明星挑战类真人秀节目《我们的挑战》正在江苏卫视热播中，上周日播出了第二期。刘烨作为挑战者“六兄弟”之一，从第一期开始就因强大的推理能力被封为智慧担当。而在最新一期节目中，他不仅智商在线，而且还展现了超强的体能，大长腿加长期的锻炼，刘烨在体力上毫无压力，再次成为了众兄弟中的体能担当。

智勇双全型选手，刘聪明也是刘淡定

首期节目中，节目组曾用“蒙眼跳伞”考验兄弟团的勇气，从被蒙眼带上车开始，刘烨就开启了推理模式，不论是路况、方向还是所处环境，都预测精准。在被带上“飞机”以后，面对传说中的跳伞更是淡定至极，算得上是六兄弟里少有的冷静型。

在新一期节目中，面对真正的跳伞，刘烨同样十分淡定，表现出了极强的勇气，积极配合体检和训练，最先适应状态。而在得知因天气原因不能跳伞后，他的言语中不无遗憾：“觉得自己今天不做的话，前面那么多准备还挺遗憾的。”并表示：“下次还有的话还接受。”

累瘫后羿，刘烨体能Max

这一次六兄弟不仅要彼此防备，保护好自己的电池，还要躲避“后羿”的追击，压力山大。但刘烨却全程都很轻松，很少主动发起进攻的他，心里早已有了策略。偶尔出现危机，也总能及时化解。在与阮经天对战时，他还展示了“刘式擒拿”，快速制服对手，让阮经天直呼害怕：“我也特别怕刘烨，就他有这个条件，能够威胁咱们。”

由于超强的体能，刘烨被列为了重点追捕对象，逃跑对于他来说却是小菜一碟，一双大长腿总能让敌人望尘莫及，就连三番五次对他穷追不舍的后羿，都被累得连连求饶：“跑不动了！”对此，刘烨透露了其中奥秘：“他们想追我肯定追不上，我每天十公里，没事就十公里。”

[责任编辑： 孙阳丹]