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幼儿园老师虐待幼童视频曝光 姚晨呼吁关爱留守儿童

2016-12-27 09:59 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　姚晨和孩子

　　新浪娱乐讯 12月26日，人民日报官方微博发布一段幼儿园老师虐待幼童的视频，视频中，因为跳舞不协调，老师对2女童虐打、脚踢、扇耳光。姚晨看到视频后，转发呼吁关爱留守儿童，建议对此类事件立法严惩。郝蕾等女星也都转发，希望该问题引起社会关注。

　　12月26日，人民日报官博发布一段幼儿园老师虐待幼童的视频，视频中，幼儿因跳舞不协调，老师对2女童虐打、脚踢、扇耳光。微博中还称，该园有数百名学生，多为留守儿童。涉事老师已被停课。

　　此视频曝光后，惹得众网友纷纷留言谴责此种行为。稍后，姚晨转发此段视频，并呼吁关注，称：“看哭了。更难过的是，留守娃娃们的父母看见这个视频即便心碎，又能拿这个老师怎么样呢？最后依然会是不了了之吧？这位操蛋女老师停课一段日子，待风头过去，依然可以去别的幼儿园里继续当老师吧？没有相应的立法和规范，这样的虐童事件只会继续，还会更多……”

　　而同样身为母亲的郝蕾也转发此微博，并愤怒写道：“震惊！愤怒！有什么怨恨要拿幼小的孩子出气？”(我是弥尔)

[责任编辑： 孙阳丹]

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