成龙斥某演员不敬业 黄子韬张艺兴中枪

成龙在某节目上斥责某演员拍戏喊累
张艺兴、黄子韬资料图
成龙接受采访时夸奖黄子韬
成龙电影《功夫瑜伽》导演对张艺兴的评价
腾讯娱乐讯 据台湾《东森新闻》报道，武打巨星成龙近日在访问中，透过媒体传达不满，指出某演员在片场“耍大牌”，拍2场戏只是喘喘气，就嫌累急忙收工，震惊外界，也因为他没有指名，引起众多网友猜测，其中黄子韬、张艺兴等当红演员全都在名单之中。
成龙近期受访时表示，某演员一到片场，把自己当成是大牌，在8千人的簇拥下，完装到现场，武打戏的部分别人都帮忙拍完了，只是来拍几个喘喘气的镜头，就直喊“我好累啊”连忙收工，让他气得只想送上5个字，“看你几时完！”
这段访问播出以后，许多人都相当好奇成龙口中的大牌演员究竟是谁，在网络上展开热烈的讨论，当红演员“黄子韬”、“张艺兴”等全都在名单之中。
微博闹得沸沸扬扬之时，粉丝们也立即跳出来替偶像澄清，“成龙夸讲过黄子韬，而且他们一起上快本关系很好的”、“采访里面成龙大哥有说是以前红，现在不红的”、“绵羊(张艺兴)很有礼貌的”、“成龙大哥说的是以前很红现在不红的，可是黄子韬和张艺兴现在都很红啊”。
[责任编辑： 付利帆（见习）]
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