郭德纲弟子欧弟家有小女初长成，要与张柏芝结亲家！

新闻摘要： 模仿出身的欧弟，从《天天向上》到《今夜百乐门》主持越来越得心应手，今天来到《大牌驾到》成功“挤”走阿雅，坐上大牌驾到的主持宝座，开心不已。

欧弟做客《大牌驾到》(在线观看)

腾讯娱乐讯 模仿出身的欧弟，从《天天向上》到《今夜百乐门》主持越来越得心应手，今天来到《大牌驾到》成功“挤”走阿雅，坐上大牌驾到的主持宝座，开心不已。此次做客欧弟大爆料女儿JOJO与张柏芝定下娃娃亲的奇妙故事；感慨模仿道路艰辛；走进相声界要三年红过小岳岳，回应《百乐门》挤掉祖蓝只是第一步？

家有小女初长成，要与柏芝结亲家

JOJO过生日好友纷纷送上祝福与礼物，张柏芝专程从迪士尼买了生日礼物，欧弟超吃惊，这么大牌的大明星居然会注意到这些事情，还知道女儿名字。收到小熊和衣服后欧弟想要回礼，却不知到小帅哥们缺什么，现场被起哄把女儿送过去定个娃娃亲。欧弟还透露回家后奇怪衣服为什么这么小，女儿没法穿，随后被老婆“打”才知道衣服原来是给小熊穿的。

欧弟感慨模仿难，太老过气太新小众

欧弟在校园的歌唱比赛中无意走上了模仿之路，自己也十分喜欢，喜欢台下有人看着自己，有观众有掌声，就这样让欧弟有了明星梦。而然模仿的道路并不好走，想要模仿一个人要琢磨很多东西，常常要花很多时间才能做好，一旦热点过去了所有都付之东流了。那就做些有潜质要红的？这部分人的粉丝很小众，还需要押宝，对了就火，错了就只能重头再来。

郭德纲新得意门生，天赋异禀三年要红过小岳岳

欧弟一路走来遇到很多贵人扶持，在机缘巧合下郭德纲收了这个徒弟，并放话说三年要他火过岳云鹏！欧弟打趣道：原来我一直在后面啊~相声作为传统艺术前几年并不被年轻人所喜爱，小岳岳让更多人的人爱上了相声。欧弟在《喜剧总动员》被赶鸭子上架说起来相声，感受过后评价说太难了！说相声对逻辑性和专业性都有很高的要求，要上知天文下知地理，还要能够掌控全场的观众，综合起来就是相声的艺术。

《百乐门》挤掉王祖蓝，强上位是真的？

《百乐门》中途换主持也是让网友操碎了心啊，原来的“完美”姐妹花就酱紫不完美了？欧弟接替祖蓝主持很多吃瓜群众表示跟《天天向上》一样，欧弟坦言确实很轻松，都照着念就好。在大牌逗大牌环节小钊打出王祖蓝，欧弟亮出自己力压小钊，高呼我赢了。所以说，吃瓜群众就好好吃瓜就好，别瞎操心啦~

模仿天王、主持人、演员、超级奶爸拥有众多身份的欧弟，做客大牌给我们带来了很多惊喜与欢乐，希望以后会欧弟给大家带来更多的作品与欢笑，三年火过小岳岳哦~最后祝小公举JOJO健康成长！

[责任编辑： 付利帆（见习）]