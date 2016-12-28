《星战》“莱娅公主”去世

新闻摘要： 据外媒消息，《星球大战》系列主演、60岁的“莱娅公主”凯丽·费雪于当地时间本周二早8：55去世。《星球大战》系列主演、60岁的“莱娅公主”凯丽·费雪于当地时间本周二早8：55去世，她的女儿比莉·劳德的公关宣布了此消息。

凯丽·费雪离世

《星战》官方ins悼念

腾讯娱乐讯 据外媒消息，《星球大战》系列主演、60岁的“莱娅公主”凯丽·费雪于当地时间本周二早8：55去世，她的女儿比莉·劳德的公关宣布了此消息。BBC与《星战》官方也都通报了这一消息，《星战》官方还发布缅怀通告：“她的形象深入人心，她的位置无可取代，她是全世界的莱娅公主，也是我们最特别的朋友……”众多影星表示震惊并纷纷悼念。

凯丽·费雪上周五在从伦敦飞往洛杉矶的途中突发心脏病，随后她被送往加州大学洛杉矶分校医学中心接受治疗，当天下午6点15分，从凯莉·费雪的哥哥托德·费希尔处得知，她已经“离开了手术室”。

凯丽·费雪1956年10月21日出生于洛杉矶，凯莉·费雪凭借《星球大战》系列闻名，她的演艺生涯已经超过了40年，她参演过的其他影片包括《当哈利碰上莎莉》，同时也在诸如《我为喜剧狂》这样的情景喜剧中有过亮相。

[责任编辑： 付利帆（见习）]